NEET UG एडमिट कार्ड: NTA ने बदली डाउनलोड की तारीख, जानिए कब मिलेगा हॉल टिकट।

NEET UG परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 से 5 बजे तक

NEET UG की परीक्षा 3 मई को दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक ली जाएगी। परीक्षा केंद्रों और समय में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ है।

NTA ने छात्रों को सुझाव दिया है कि वे आने वाले इस आखिरी रविवार को मॉक टेस्ट देकर या रिविजन करके अपनी तैयारी को और मजबूत करें। याद रखें, परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड, एक वैध फोटो पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज की फोटो साथ लाना न भूलें। नियमों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। सभी छात्रों को उनकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।