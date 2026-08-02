NEET विवाद के बाद NTA ने सुरक्षा और प्रिंटिंग के लिए निकाले टेंडर

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, NTA द्वारा 25 जुलाई को जारी टेंडर में दिल्ली के मिंटो रोड स्थित मुख्यालय, ओखला स्थित क्षेत्रीय कार्यालय और अन्य स्थानों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवेदन मांगे गए हैं।

यह एजेंसी कर्मचारियों, आगंतुकों, गोपनीय परीक्षा सामग्री, सर्वर कक्ष, तिजोरी, गोदाम और दूसरी संवेदनशील सुविधाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगी।

एजेंसी की शुरुआत में 2 साल के लिए काम सौंपा जाएगा, जिसे 2 बार एक-एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।