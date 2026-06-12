NEET-UG 2026: NTA ने छात्रों को दी बड़ी राहत, अब मिलेगा ज्यादा समय और 4 रफ पेज देश Jun 12, 2026

NEET-UG की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 परीक्षा की अवधि बढ़ा दी है। अब यह परीक्षा कुल 195 मिनट की होगी, जो दोपहर 2 बजे से शुरू होकर शाम 5:15 बजे तक चलेगी। इस बदलाव से परीक्षार्थियों को अपना पेपर पूरा करने और उपस्थिति दर्ज कराने के लिए थोड़ा ज्यादा समय मिल पाएगा, जिससे परीक्षा के दौरान होने वाली हड़बड़ी कुछ कम होगी।