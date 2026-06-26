NEET UG 2026 रिफंड का ऐलान, 30 जून तक बैंक जानकारी करें अपडेट
अगर आपने NEET UG 2026 की दोबारा परीक्षा दी थी, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। NTA ने रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बस 30 जून तक NTA पोर्टल पर अपनी बैंक की जानकारी अपडेट या कन्फर्म करनी होगी, ताकि आपका पैसा आपको समय पर मिल जाए। अगर आप यह समय सीमा चूक जाते हैं, तो आपको रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है।
बैंक की जानकारी अपडेट करें
neet.nta.nic.in पर अपने एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन करें। OTP से वेरिफाई करने के बाद आप अपनी बैंक की जानकारी जमा कर सकते हैं। इसके साथ ही, अगर आप 21 जून को हुई परीक्षा के किसी भी जवाब को चुनौती देना चाहते हैं, तो प्रोविजनल आंसर की भी जारी कर दी गई है। आप 25 जून से 28 जून की रात 11:50 बजे तक प्रति प्रश्न 200 रुपये का शुल्क देकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आपको पोर्टल पर सहायक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।