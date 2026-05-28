NEET UG 2026 रिफंड में चूक गए थे? NTA ने अंतिम तारीख को बढ़ाकर 22 जून किया देश May 28, 2026

अगर आप NEET UG 2026 के रिफंड के लिए बैंक विवरण देने की पहली समय-सीमा चूक गए थे, तो आपके लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने इसकी आखिरी तारीख अब 22 जून, 2026 तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि आपके पास रिफंड के लिए बैंक की जानकारी भेजने का और समय मिल गया है। अब तक लगभग 13 लाख छात्रों ने अपना विवरण जमा करा दिया है। अगर आपने अभी तक यह काम नहीं किया है, तो NEET पोर्टल पर अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करके इसे भेज सकते हैं।