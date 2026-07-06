NEET UG: 20 लाख छात्रों का भविष्य तय, दोबारा परीक्षा के बाद काउंसलिंग की तैयारी शुरू

NEET UG काउंसलिंग की तैयारी शुरू

NEET UG के नतीजे आते ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर की सीटों के लिए राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) काउंसलिंग करेगी। वहीं, राज्य सरकारें अपने कोटे की सीटों के लिए अलग से काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाएंगी। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर पसंदीदा कॉलेजों का चुनाव करना होगा, इसके बाद सीटों का आवंटन होगा और अंत में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे अहम चरण पूरे किए जाएंगे।