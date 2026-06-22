देश में 37 दिन में दोबारा हुई NEET-UG 2026 की रद्द हुई परीक्षा, जल्द आएंगे नतीजे
NEET-UG 2026 की दोबारा परीक्षा अब खत्म हो गई है। कुछ ही दिनों में इसके परिणाम भी आ जाएंगे, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए काउंसलिंग का रास्ता खुल जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने यह दोबारा परीक्षा सिर्फ 37 दिनों के भीतर पूरी कर ली। दरअसल, कुछ खास और असामान्य परिस्थितियों के चलते पहले हुई परीक्षा को रद्द करना पड़ा था, लेकिन एजेंसी ने इतनी कम अवधि में ही दोबारा परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कर ली।
NTA महानिदेशक अभिषेक सिंह ने दोबारा परीक्षा को बताया चुनौतीपूर्ण
NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने बताया कि दोबारा परीक्षा आयोजित करना एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। इस काम के लिए उन्हें वायुसेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे और कई दूसरे सरकारी विभागों से भी मदद लेनी पड़ी। हालांकि, उनकी ये सारी मेहनत सफल रही। सिंह ने यह भी कहा कि एजेंसी को इस पूरी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और उन्हें अच्छी रिपोर्ट्स भी मिली हैं।