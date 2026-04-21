JEE मेन 2026: NTA ने तोड़ी चुप्पी, 9 शिफ्टों के परसेंटाइल का पूरा गणित और निष्पक्षता का फॉर्मूला

NTA ने निष्पक्षता के लिए शिफ्ट परसेंटाइल को मिलाया

NTA हर परीक्षा शिफ्ट को एक अलग समूह मानती है और उसके अंदर छात्रों को उनके रॉ मार्क्स के आधार पर रैंक देती है। इसके बाद, इन सभी परसेंटाइल स्कोर को एक ही राष्ट्रीय मेरिट लिस्ट में एक साथ मिला दिया जाता है। एजेंसी के मुताबिक, यह तरीका निष्पक्षता के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना तो आपका रैंक इस बात पर निर्भर करेगा कि आपको कौन सी शिफ्ट मिली, न कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया। इस बार सिर्फ दो शिफ्टों में परफेक्ट स्कोर आए, और एक सेशन में टॉप परसेंटाइल 285 अंकों तक पहुंच गया था।