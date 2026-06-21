NEET दोबारा परीक्षा: Y का मतलब अतिरिक्त समय नहीं, NTA ने दी अहम चेतावनी

'Y' का मतलब अतिरिक्त समय नहीं

यदि आपके एडमिट कार्ड पर सिर्फ 'Y' अंकित है, तो आपको अतिरिक्त समय नहीं मिलेगा। इसलिए, सभी परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड ध्यान से जांच लें। PwD/PwBD उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब की सहायता और अतिरिक्त समय से जुड़ी सभी विस्तृत जानकारी आपके एडमिट कार्ड पर उपलब्ध है। अधिक स्पष्टता के लिए, आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के आधिकारिक दिशा-निर्देशों का संदर्भ ले सकते हैं या NEET (UG) इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अध्याय सात के पैराग्राफ पांच की जांच कर सकते हैं।