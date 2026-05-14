NEET परीक्षा रद्द: NTA के दावों की खुली पोल, CBI ने 5 दबोचे

NEET-UG लीक मामले में CBI ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया

NEET-UG लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच तेज कर दी है। जयपुर, गुरुग्राम और नासिक से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CBI ने कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। इस लीक के तार राजस्थान के सीकर जिले के एक MBBS छात्र तक जा पहुंचे हैं, जो केरल में पढ़ाई कर रहा है।

इस पूरे घोटाले के कारण देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र और विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस मामले के आरोपियों का भाजपा से संबंध है, हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लाखों छात्र अब यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा।