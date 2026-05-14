NEET परीक्षा रद्द: NTA के दावों की खुली पोल, CBI ने 5 दबोचे
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG 2026 की परीक्षा रद्द कर दी है। गंभीर पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया। रविवार, 3 मई 2026 को देशभर के 5400 से ज्यादा परीक्षा केंद्रों पर 22 लाख से अधिक छात्रों ने यह परीक्षा दी थी।
NTA के प्रमुख अभिषेक सिंह ने पहले एक लिंक्डइन पोस्ट (जिसे अब हटा दिया गया है) में परीक्षा की सुरक्षा और इतने बड़े स्तर पर इसके सफल आयोजन की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की अनियमितता या धांधली की कोई खबर नहीं है। हालांकि, अब उन्होंने इस मामले की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है और इसे ठीक करने का वादा किया है।
NEET-UG लीक मामले में CBI ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया
NEET-UG लीक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने अपनी जांच तेज कर दी है। जयपुर, गुरुग्राम और नासिक से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। CBI ने कई डिजिटल उपकरण भी जब्त किए हैं। इस लीक के तार राजस्थान के सीकर जिले के एक MBBS छात्र तक जा पहुंचे हैं, जो केरल में पढ़ाई कर रहा है।
इस पूरे घोटाले के कारण देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। छात्र और विपक्षी दल केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं, कुछ विपक्षी नेताओं का आरोप है कि इस मामले के आरोपियों का भाजपा से संबंध है, हालांकि पार्टी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। लाखों छात्र अब यह जानने का इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या कदम उठाया जाएगा।