NEET पेपर लीक से जागा NTA, 7.5 करोड़ में बनेगा 'अभेद्य' सुरक्षा घेरा
NEET-UG 2026 का पेपर लीक होने के बाद, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) अब सक्रिय हो गई है। NTA ने लगभग 7.5 करोड़ रुपये का एक सुरक्षा कॉन्ट्रैक्ट निकाला है, जिसके तहत एक सुरक्षा एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा। यह एजेंसी NTA के दिल्ली स्थित मुख्यालय और उसकी अन्य महत्वपूर्ण जगहों की सुरक्षा संभालेगी।
यहां परीक्षा के पेपर, सर्वर रूम और गोदाम चौबीसों घंटे सुरक्षित रखे जाएंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट दो साल के लिए होगा और इसे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए बोलियां 17 अगस्त तक जमा की जा सकेंगी।
NTA डिजिटल सुरक्षा को मजबूत कर रहा
हाल के दिनों में हुए पेपर लीक की घटनाओं से, खासकर 2024 के बड़े लीक जैसे मामलों के बाद, लोगों का भरोसा डगमगा गया है। इसे देखते हुए NTA अब शारीरिक और डिजिटल, दोनों तरह की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।
इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अंदरूनी तौर पर कोई सेंधमारी न हो पाए और न ही कोई तकनीकी या मानवीय खामी बाकी रहे। इन कदमों से परीक्षाओं को और भी निष्पक्ष बनाने और देशभर के छात्रों व उनके परिवारों का विश्वास फिर से जीतने की उम्मीद है।