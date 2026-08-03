NEET पेपर लीक से जागा NTA, 7.5 करोड़ में बनेगा 'अभेद्य' सुरक्षा घेरा

हाल के दिनों में हुए पेपर लीक की घटनाओं से, खासकर 2024 के बड़े लीक जैसे मामलों के बाद, लोगों का भरोसा डगमगा गया है। इसे देखते हुए NTA अब शारीरिक और डिजिटल, दोनों तरह की सुरक्षा को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अंदरूनी तौर पर कोई सेंधमारी न हो पाए और न ही कोई तकनीकी या मानवीय खामी बाकी रहे। इन कदमों से परीक्षाओं को और भी निष्पक्ष बनाने और देशभर के छात्रों व उनके परिवारों का विश्वास फिर से जीतने की उम्मीद है।