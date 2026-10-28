चुनाव की मांग करना पड़ा महंगा? जामिया में प्रदर्शनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया

नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का कहना है कि दिल्ली पुलिस ने बुधवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के 2 छात्रों को हिरासत में लिया। इनमें NSUI की जामिया इकाई के अध्यक्ष फैजान और संगठन की सोशल मीडिया विंग के पूर्व राष्ट्रीय प्रमुख जीशान शामिल हैं। यह घटना ऐसे समय हुई जब छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन 17वें दिन में प्रवेश कर गया था। गौरतलब है कि साल 2006 के बाद से विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं।