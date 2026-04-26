NSA अजित डोभाल ने UAE के राष्ट्रपति से की मुलाकात

NSA अजित डोभाल ने UAE के राष्ट्रपति से की मुलाकात, जानिए किस मुद्दे पर हुई चर्चा

लेखन भारत शर्मा 05:36 pm Apr 26, 202605:36 pm

क्या है खबर?

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजित डोभाल ने मध्य पूर्वी देश की अपनी आधिकारिक यात्रा के तहत शनिवार को अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने क्षेत्रीय घटनाक्रमों में हो रहे बदलावों के बीच दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। आइए जानते हैं दोनों के बीच क्या चर्चा हुई।