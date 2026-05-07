पेरासिटामोल समेत 42 जरूरी दवाएं हुईं सस्ती, डायबिटीज और दिल के मरीजों को राहत

खास कीमतें और नियमों का पालन जरूरी

NPPA ने जिन खास दवाओं की कीमतें तय की हैं, उनमें ये शामिल हैं। एसिक्लोफेनाक-पेरासिटामोल-सेरेटियोपेप्टिडेज जैसी आम दवाओं की कीमत अब अधिकतम 10.18 रुपये प्रति गोली कर दी गई है। कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली एटोरवास्टेटिन-एजेटीमिब दवा की कीमत 21.36 रुपये से 32.46 रुपये के बीच होगी, जो उसकी खुराक पर निर्भर करेगा। दिल की सुरक्षा के लिए क्लोपिडोग्रेल-एस्पिरिन-एटोरवास्टेटिन कैप्सूल की कीमत 6.19 रुपये से 8.80 रुपये प्रति कैप्सूल तय की गई है। एंटीबायोटिक और एंटी-डायबिटिक दवाएं भी इस सूची में शामिल हैं। इसके साथ ही, कुछ ऐसी महंगी थेरेपी वाली दवाएं भी हैं जिनकी एक गोली 100 रुपये से ज्यादा की आती थी। दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए इन नए MRP को मानना और अपनी मूल्य सूची (प्राइस लिस्ट) अपडेट करना अनिवार्य है। वहीं, दुकानदारों के लिए भी यह जरूरी है कि वे इन कीमतों को साफ-साफ प्रदर्शित करें, वरना उन्हें सरकार की सख्त कार्रवाई और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ये नए नियम पुराने किसी भी मूल्य निर्धारण आदेश की जगह ले लेंगे।