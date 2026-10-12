कैंसर का इलाज अब होगा सस्ता और सुलभ, NPPA ने 70 प्रतिशत तक घटाए दाम

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 8 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने उन कैंसर दवाइयों की कीमतों की सीमा तय करने का निर्देश दिया जो 'गैर-अनुसूचित' श्रेणी में आती हैं। इस फैसले से इन दवाइयों की कीमतें 70 प्रतिशत तक कम हो सकती हैं। इसका सीधा फायदा यह होगा कि जीवन बचाने वाले ये इलाज अब मरीजों के लिए काफी सस्ते और सुलभ हो जाएंगे। दरअसल, यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उन सख्त टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने कैंसर दवाइयों की मनमानी कीमतों पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने उदाहरण भी दिया था कि कैसे 1,300 रुपये की कैंसर दवा को 32,000 रुपये तक बेचा जा रहा था।