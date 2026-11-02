NPPA का ऐतिहासिक फैसला: 543 कैंसर दवाएं सस्ती, मरीजों को मिलेगी 3,500 करोड़ रुपये तक की सालाना राहत

कीमतों में यह कटौती मुख्य तौर पर 137 गैर-निर्धारित कैंसर रोधी दवाओं पर की गई है। NPPA चाहता है कि दवाओं की कीमतें सही और सभी के लिए वहनीय हों और यह कदम इसी दिशा में उठाया गया है। पाल्बोसिक्लिब और थायोटेपा जैसी कुछ दवाओं की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी आई है, इनकी कीमतें 90 प्रतिशत से भी ज्यादा घट गई हैं। परटुजुमाब और बेवाकिजुमाब जैसी दूसरी अहम दवाएं भी अब सस्ती हो जाएंगी। भारत में कैंसर दवाओं का बाजार करीब 12,500 करोड़ रुपये का है। ऐसे में ये बदलाव कई लोगों को जीवन बचाने वाली दवाएं आसानी से मिल सकेंगी, जिससे इलाज तक उनकी पहुंच बढ़ेगी।