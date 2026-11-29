मिजोरम में बाल विवाह के खिलाफ 45,000 से ज्यादा लोगों ने ली शपथ, महिलाओं ने दिखाया रास्ता
मिजोरम में शनिवार को 45,000 से ज्यादा लोगों ने बाल विवाह खत्म करने का संकल्प लिया। यह संकल्प बाल, कम उम्र और जबरन विवाह के उन्मूलन के पहले अंतरराष्ट्रीय दिवस को चिह्नित करने के लिए महिलाओं के नेतृत्व में चलाए गए एक जमीनी अभियान के दौरान लिया गया। इस कार्यक्रम को जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन (JRC) ने अपने सहयोगी समूहों के साथ मिलकर आयोजित किया था। इसमें बाल विवाह से प्रभावित लोग और महिला नेता 100 गांवों में मशाल जुलूस और कैंडल मार्च में शामिल हुए।
मिजोरम में बाल विवाह का प्रतिशत घटकर 6 पर आया
इस अभियान में दिखाया गया कि बाल विवाह कैसे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। साथ ही इसमें उन पीड़ितों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी कहानियां बताईं। अच्छी खबर यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट की तुलना में मिजोरम में बाल विवाह की दर 8 से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है। JRC के मुताबिक, उसने पिछले तीन सालों में भारत में 6.50 लाख से ज्यादा बाल विवाहों को रुकवाया है। धार्मिक नेताओं और शादी की सेवाएं देने वाले लोगों के इस शपथ में शामिल होने और संयुक्त राष्ट्र समर्थित नए अंतरराष्ट्रीय दिवस के कारण, इस आंदोलन को अब वाकई गति मिल रही है।