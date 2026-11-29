इस अभियान में दिखाया गया कि बाल विवाह कैसे लोगों की जिंदगी पर असर डालता है। साथ ही इसमें उन पीड़ितों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने अपनी कहानियां बताईं। अच्छी खबर यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर आई गिरावट की तुलना में मिजोरम में बाल विवाह की दर 8 से घटकर 6 प्रतिशत हो गई है। JRC के मुताबिक, उसने पिछले तीन सालों में भारत में 6.50 लाख से ज्यादा बाल विवाहों को रुकवाया है। धार्मिक नेताओं और शादी की सेवाएं देने वाले लोगों के इस शपथ में शामिल होने और संयुक्त राष्ट्र समर्थित नए अंतरराष्ट्रीय दिवस के कारण, इस आंदोलन को अब वाकई गति मिल रही है।