वायु सेना प्रमुख ने 'ऑपरेशन सिंदूर' में बलों की भूमिका की सराहना की है

वायुसेना प्रमुख बोले- कोई भी लक्ष्य पहुंच से दूर नहीं, 'ऑपरेशन सिंदूर' में ये साबित हुआ

लेखन आबिद खान 02:49 pm Oct 25, 202602:49 pm

क्या है खबर?

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर वायु सेना ने 1,200 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में और 200 किलोमीटर भीतर तक सटीक हमले किए थे। उन्होंने आगे कहा कि इन हमलों ने ये साबित कर दिया कि कोई भी लक्ष्य उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। उन्होंने कहा, "इस अभियान ने एक बार फिर दिखाया कि देश की सुरक्षा में वायु शक्ति की अहम भूमिका है।"