सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सड़क से हर आवारा कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया

आदेश पीठ ने पूछा- अस्पताल में कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति होनी चाहिए? जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारी की पीठ सुनवाई कर रही है। संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पीठ ने पूछा कि अस्पताल के वार्डों और मरीजों के आसपास कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए? इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने दलील दी कि संस्थागत क्षेत्रों से कुत्तों को अचानक हटाने से 'शून्यता' का प्रभाव पैदा होता है, जिससे चूहों की वृद्धि और दूसरे परिणाम सामने आते हैं।

चूहे कोर्ट ने कहा- चूहे बढेंगे, तो क्या बिल्लियां ले आएं? वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा, "चूहे और बंदरों का भी खतरा है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया गया तो चूहें बढ़ेंगे। वे बीमारी फैलाने वाले होते हैं। कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, "यह कैसा संबंध हैं? ऐसे तो कुत्ते और बिल्लियां आपस में दुश्मन होते हैं। तो हमें और बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए। हमने हर कुत्ते को सड़क से हटाने का निर्देश नहीं दिया है। उनके साथ नियमानुसार व्यवहार होना चाहिए।"

