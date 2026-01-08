सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सड़क से हर आवारा कुत्ते को हटाने का निर्देश नहीं दिया
क्या है खबर?
आवारा कुत्तों के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। इस दौरान पीठ ने अपने पुराने आदेश के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा कि सड़कों से हर आवारा कुत्ते को हटाने का आदेश नहीं दिया था। कोर्ट ने कहा कि उसका मुख्य उद्देश्य पशु जन्म नियंत्रण (ABC) नियमों का कड़ाई से पालन करना है और उसने केवल संस्थागत क्षेत्रों से कुत्तों को हटाने का निर्देश दिया है।
आदेश
पीठ ने पूछा- अस्पताल में कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति होनी चाहिए?
जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारी की पीठ सुनवाई कर रही है। संवेदनशील स्थानों में सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए पीठ ने पूछा कि अस्पताल के वार्डों और मरीजों के आसपास कितने कुत्तों को घूमने की अनुमति दी जानी चाहिए? इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने दलील दी कि संस्थागत क्षेत्रों से कुत्तों को अचानक हटाने से 'शून्यता' का प्रभाव पैदा होता है, जिससे चूहों की वृद्धि और दूसरे परिणाम सामने आते हैं।
चूहे
कोर्ट ने कहा- चूहे बढेंगे, तो क्या बिल्लियां ले आएं?
वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने कहा, "चूहे और बंदरों का भी खतरा है। अगर कुत्तों को अचानक हटा दिया गया तो चूहें बढ़ेंगे। वे बीमारी फैलाने वाले होते हैं। कुत्ते संतुलन बनाए रखते हैं। इस पर जस्टिस मेहता ने कहा, "यह कैसा संबंध हैं? ऐसे तो कुत्ते और बिल्लियां आपस में दुश्मन होते हैं। तो हमें और बिल्लियों को बढ़ावा देना चाहिए। हमने हर कुत्ते को सड़क से हटाने का निर्देश नहीं दिया है। उनके साथ नियमानुसार व्यवहार होना चाहिए।"
चिप
वकील ने दिया कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का सुझाव
वरिष्ठ वकील नकुल दीवान ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन की वकालत की। उन्होंने कहा, "यह ऐसी समस्या नहीं है, जो एक दिन में हल हो जाए। हमें सामुदायिक कुत्तों की बढ़ती संख्या को धीमा करना होगा। कुत्तों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि उन्हें उसी स्थान पर वापस छोड़ दिया जाए जहां पहले थे।" उन्होंने कुत्तों में माइक्रोचिप लगाने का सुझाव दिया।