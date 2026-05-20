नॉर्वे के अखबार में प्रधानमंत्री मोदी पर छपा नस्लवादी कार्टून, छिड़ा विवाद

नार्वे की प्रमुख अखबार आफ्टेनपोस्टेन ने कार्टून छापा है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी को संपेरे के रूप में दिखाया गया, जिसमें ईंधन पंप की नली को सांप बनाकर प्रस्तुत किया गया है। एक लेख के बीच ये कार्टून छपा है, जिसका शीर्षक है- एक चतुर लेकिन थोड़ा परेशान करने वाला आदमी। इस कार्टून को मशहूर नॉर्वेजियन विज़ुअल आर्टिस्ट और इलस्ट्रेटर मार्विन हैलेरेकर ने बनाया है। हैलेरेकर पहले भी राष्ट्राध्यक्षों और विश्व नेताओं के कार्टून को लेकर चर्चा में रहे हैं।

आपत्ति

भारतीय दिग्गजों ने जताई आपत्ति

भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कहा, "यह 56 लाख की आबादी वाले एक ऐसे आत्म-संतुष्ट देश का बेहद परेशान करने वाला कार्टून है, जिसके पास न तो कोई ऐतिहासिक या सभ्यतागत गहराई है, न ही जटिल और विविध समाजों को संभालने का कोई अनुभव है।" वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल ने भी कार्टून को चौंकाने वाला, नस्लवादी और अपमानजनक बताया। उन्होंने कहा, "नॉर्वे के सबसे बड़े अखबार ने कार्टून छापकर बेशर्मी की हद पार कर दी है।"