उत्तरी रेलवे का त्योहारी तोहफा, चलाई जाएंगी 6,200 से अधिक विशेष ट्रेनें

सबकी यात्रा आरामदायक बनाने के लिए 42 नई ट्रेनों को अब नियमित कर दिया गया है, जिससे करीब 2,600 अतिरिक्त यात्राएं जुड़ेंगी। इसके अलावा, स्टेशनों पर भी कई सुधार हो रहे हैं। इनमें ज्यादा टिकट काउंटर, अतिरिक्त कर्मचारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे टीम का कहना है कि ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि त्योहारों की इस भीड़-भाड़ में आपकी घर वापसी की यात्रा ज़्यादा से ज्यादा आसान हो सके।