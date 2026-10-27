उत्तरी रेलवे का त्योहारी तोहफा, चलाई जाएंगी 6,200 से अधिक विशेष ट्रेनें
क्या आप दिवाली या छठ पूजा के लिए घर जा रहे हैं? उत्तरी रेलवे इस त्योहारी मौसम में 6,200 से ज्यादा विशेष ट्रेन यात्राएं शुरू कर रहा है, जो पिछले साल की 4,666 यात्राओं से कहीं ज्यादा हैं। ये अतिरिक्त ट्रेनें दिल्ली और उत्तर भारत के दूसरे शहरों को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के शहरों से जोड़ेंगी। इनमें दिल्ली-पटना और नई दिल्ली-हावड़ा जैसे लोकप्रिय रूट भी शामिल हैं।
उत्तरी रेलवे ने 42 ट्रेनों को नियमित किया
सबकी यात्रा आरामदायक बनाने के लिए 42 नई ट्रेनों को अब नियमित कर दिया गया है, जिससे करीब 2,600 अतिरिक्त यात्राएं जुड़ेंगी। इसके अलावा, स्टेशनों पर भी कई सुधार हो रहे हैं। इनमें ज्यादा टिकट काउंटर, अतिरिक्त कर्मचारी और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जैसे इंतजाम किए जा रहे हैं। रेलवे टीम का कहना है कि ये सभी बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि त्योहारों की इस भीड़-भाड़ में आपकी घर वापसी की यात्रा ज़्यादा से ज्यादा आसान हो सके।