दिल्ली: ड्यूटी का बोझ और अधिकारियों की बेरुखी, गणित शिक्षक ने की खुदकुशी की कोशिश

परिवार ने लगाया कुप्रबंधन का आरोप, जांच जारी

परिवार के लोगों ने बताया कि शिक्षक दमे की बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें हर दिन शहर भर में 10 अधिकारियों की निगरानी करने में शारीरिक तौर पर काफी परेशानी होती थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि जब शिक्षक ने अपने दमे की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, तब भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। परिवार का मानना है कि स्कूल में हुए कुप्रबंधन ने ही इस दुखद घटना में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल, इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है।