दिल्ली: ड्यूटी का बोझ और अधिकारियों की बेरुखी, गणित शिक्षक ने की खुदकुशी की कोशिश
उत्तर दिल्ली के एक 45 वर्षीय सरकारी स्कूल के गणित शिक्षक की हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने 8 जुलाई को खुदकुशी करने की कोशिश की थी। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें शिक्षक ने काम के भारी दबाव को इसकी वजह बताया है। नोट में लिखा है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) अभ्यास के लिए उन्हें बूथ लेवल ऑफिसर की अतिरिक्त ड्यूटी दी गई थी, जिससे उन पर काम का बहुत ज्यादा दबाव आ गया था।
परिवार ने लगाया कुप्रबंधन का आरोप, जांच जारी
परिवार के लोगों ने बताया कि शिक्षक दमे की बीमारी से जूझ रहे थे और उन्हें हर दिन शहर भर में 10 अधिकारियों की निगरानी करने में शारीरिक तौर पर काफी परेशानी होती थी। उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि जब शिक्षक ने अपने दमे की बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाया, तब भी उनके वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका मजाक उड़ाया और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी। परिवार का मानना है कि स्कूल में हुए कुप्रबंधन ने ही इस दुखद घटना में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल, इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच शुरू हो गई है।