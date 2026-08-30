नेपाल आपदा: 52 में से 45 लोग सुरक्षित, 7 लापता; तलाश में जुटा विदेश मंत्रालय

दारचुला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 23 लोगों का एक दल सुरक्षित काठमांडू पहुंच गया है। इस दल में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 19 केरलवासी और केरल मूल के चार ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। डॉक्टरों की 6 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व डॉ रेखा नायर कर रही हैं, वह भी वापस आ रही है और उनके जल्द ही काठमांडू पहुंचने की उम्मीद है। नोरका रूट्स, नेपाल से भारत लौट रहे लोगों के लिए यात्रा का इंतजाम करने के लिए केरलम के मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ समन्वय कर रहा है। इस बीच पर्यटकों का एक दल पहले ही अपने घर के लिए निकल चुका है और सोमवार सुबह तक कोझीकोड पहुंच जाएगा।