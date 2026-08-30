नेपाल आपदा: 52 में से 45 लोग सुरक्षित, 7 लापता; तलाश में जुटा विदेश मंत्रालय
नेपाल में हाल ही में आई बाढ़ के बाद घर पर बैठे परिवारों के लिए एक राहत भरी खबर है। नोरका रूट्स ने पुष्टि की है कि उनके सहायता केंद्र से संपर्क किए गए 52 लोगों में से 45 सुरक्षित पाए गए हैं। हालांकि, अभी भी 7 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है। उनके बारे में जानकारी भारत के विदेश मंत्रालय को भेज दी गई है, ताकि उनकी तलाश में मदद मिल सके।
बाढ़ प्रभावित इलाके से 23 लोग सुरक्षित काठमांडू पहुंचे
दारचुला के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 23 लोगों का एक दल सुरक्षित काठमांडू पहुंच गया है। इस दल में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए 19 केरलवासी और केरल मूल के चार ब्रिटिश नागरिक शामिल हैं। डॉक्टरों की 6 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व डॉ रेखा नायर कर रही हैं, वह भी वापस आ रही है और उनके जल्द ही काठमांडू पहुंचने की उम्मीद है। नोरका रूट्स, नेपाल से भारत लौट रहे लोगों के लिए यात्रा का इंतजाम करने के लिए केरलम के मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ समन्वय कर रहा है। इस बीच पर्यटकों का एक दल पहले ही अपने घर के लिए निकल चुका है और सोमवार सुबह तक कोझीकोड पहुंच जाएगा।