नोएडा में सफाईकर्मियों की: पक्की नौकरी और 25,000 रुपये वेतन की मांग

नोएडा में करीब 300 सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। उनकी मांग है कि उन्हें ठेके पर रखने के बजाय पक्की नौकरी दी जाए और उनका वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये हर महीने किया जाए।

इस हफ्ते उन्होंने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन उन्हें अपनी उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला।

यूनियन लीडर नितिन कुमार ने बताया कि ठेके पर काम कराने की प्रथा खत्म करने की उनकी मांग को अधिकारियों ने नहीं माना है। हालांकि, इस मामले पर शुक्रवार को एक और बैठक होने वाली है।