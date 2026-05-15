नोएडा आंदोलन के श्रमिकों को हिरासत में यातना का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सामने बुलाया

सुनवाई

आदित्य आनंद के भाई ने दायर की याचिका

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्ज्वल भुयान की पीठ ने आदित्य के भाई केशव आनंद की याचिका पर सुनवाई की। याचिका में आरोप है कि श्रमिकों के आंदोलन को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस ने आदित्य के साथ हिरासत में हिंसा की है। उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने यातना के आरोपों से इनकार किया। हालांकि, कोर्ट ने आदित्य और रूपेश को 18 मई को 2 बजे अदालत के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है।