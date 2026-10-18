ध्रुव राठी की गिरफ्तारी की खबर निकली झूठी, नोएडा पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज किया केस

नोएडा पुलिस ने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने राठी को कभी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था जिससे यह लगे कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस गलत जानकारी को फैलाने वालों के खिलाफ साइबर कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में होने वाले एक विरोध प्रदर्शन से पहले राठी को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उस घटना का इन ताजा अफवाहों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है।