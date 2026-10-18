ध्रुव राठी की गिरफ्तारी की खबर निकली झूठी, नोएडा पुलिस ने अफवाह फैलाने वालों पर दर्ज किया केस
नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी की गिरफ्तारी को लेकर झूठी खबरें फैलाने वालों पर केस दर्ज किया है। ये अफवाहें फैलाई जा रही थीं कि ध्रुव राठी को हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ वीडियो बनाने और बगावत भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक्स के दो यूजर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये अफवाहें ऑनलाइन बहुत तेजी से फैलीं, जिससे लोगों में काफी भ्रम और चिंता पैदा हो गई।
नोएडा पुलिस ने राठी को हिरासत में लेने से किया इनकार
नोएडा पुलिस ने साफ-साफ कहा है कि उन्होंने राठी को कभी गिरफ्तार नहीं किया। पुलिस ने यह भी बताया कि ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया था जिससे यह लगे कि उन्हें हिरासत में लिया गया है। इस गलत जानकारी को फैलाने वालों के खिलाफ साइबर कानूनों के तहत कानूनी कार्रवाई की गई है। बता दें कि इस महीने की शुरुआत में गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली में होने वाले एक विरोध प्रदर्शन से पहले राठी को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन उस घटना का इन ताजा अफवाहों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है।