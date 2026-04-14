नोएडा में 'बॉट' खेल का खुलासा: मजदूर प्रदर्शन में हिंसा भड़काने वाले 50 से अधिक अकाउंट्स पकड़े, STF जांच शुरू

उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने डिजिटल पटरियों की जांच शुरू की

पुलिस का मानना है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे किसी बाहरी गिरोह का हाथ था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) इन अकाउंट्स की डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच करेगी। गलत जानकारी फैलाने के लिए दो एक्स अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। उधर, राज्य सरकार ने मजदूरों और मालिकों के बीच बातचीत कराने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। अच्छी खबर यह भी है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।