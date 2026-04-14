नोएडा में 'बॉट' खेल का खुलासा: मजदूर प्रदर्शन में हिंसा भड़काने वाले 50 से अधिक अकाउंट्स पकड़े, STF जांच शुरू

नोएडा में 'बॉट' खेल का खुलासा: मजदूर प्रदर्शन में हिंसा भड़काने वाले 50 से अधिक अकाउंट्स पकड़े, STF जांच शुरू
नोएडा पुलिस ने सोमवार को होने वाले बड़े मजदूर प्रदर्शन से पहले फैलाई जा रही गलत जानकारी के पीछे 50 से ज्यादा बॉट अकाउंट्स की साजिश का खुलासा किया है। ये बॉट अकाउंट्स सिर्फ एक दिन में बनाए गए थे और इन्होंने तनाव को और भड़का दिया। एक तरफ जहां हजारों मजदूर बेहतर वेतन और सुविधाओं की मांग कर रहे थे, वहीं इन अकाउंट्स ने माहौल खराब करने की कोशिश की। देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए, पत्थरबाजी और गाड़ियों में आग लगाने की भी खबरें सामने आईं।
उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने डिजिटल पटरियों की जांच शुरू की
पुलिस का मानना है कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे किसी बाहरी गिरोह का हाथ था। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) इन अकाउंट्स की डिजिटल गतिविधियों की गहन जांच करेगी। गलत जानकारी फैलाने के लिए दो एक्स अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस इलाके में गश्त कर रही है। उधर, राज्य सरकार ने मजदूरों और मालिकों के बीच बातचीत कराने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। अच्छी खबर यह भी है कि न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी 1 अप्रैल 2026 से लागू की जाएगी।