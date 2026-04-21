नोएडा हवाई अड्डा उड़ान को बेताब: BCAS की आखिरी मंजूरी का इंतजार

इंडिगो नोएडा से शुरू करेगी घरेलू उडानें

सुरक्षा मंजूरी मिलते ही घरेलू उडानें शुरू होने में करीब 45 दिन लगेंगे। इस नए हवाई अड्डे से उडान भरने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो होगी। अंतर्राष्ट्रीय उडानें भी शुरू होंगी, लेकिन उनमें करीब छह महीने और लग सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि वे एयरलाइंस और अन्य साझेदारों के साथ तालमेल बिठा रहे हैं ताकि पहले दिन से ही संचालन बिना किसी रुकावट के शुरू हो सके।