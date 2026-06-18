जेवर हवाई अड्डे से शुरू हुआ उड़ानों का संचालन, ताजमहल अब बस 2 घंटे दूर

जेवर से लखनऊ की उड़ानें शुरू

जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को सुविधा देगा। फिलहाल, इसकी क्षमता सालाना 1.20 करोड़ यात्रियों की है। यहां एक ही रनवे और एक ही टर्मिनल है, जिसका इस्तेमाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों उड़ानों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आने वाले समय में इसका काफी विस्तार किया जाएगा। इसके 4 चरण के विस्तार के बाद यहां 5 रनवे हो जाएंगे और सालाना 20.25 करोड़ यात्री यहां से यात्रा कर पाएंगे। यह भारत के सबसे बड़े एविएशन हब में से एक बन जाएगा, जिससे आगरा के आसपास पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।