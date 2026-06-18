जेवर हवाई अड्डे से शुरू हुआ उड़ानों का संचालन, ताजमहल अब बस 2 घंटे दूर

जेवर हवाई अड्डे से शुरू हुआ उड़ानों का संचालन, ताजमहल अब बस 2 घंटे दूर
जेवर में नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों का संचालन शुरू हो गया है। अब आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल तक पहुंचना बहुत आसान हो गया है। यमुना एक्सप्रेसवे के जरिये आगरा अब सिर्फ 2 घंटे में पहुंचा जा सकता है, जो दिल्ली हवाई अड्डे से ताजमहल पहुंचने में लगने वाले 3 घंटे से भी ज्यादा के सफर से काफी तेज है। अगर आप भी बिना ज्यादा थकान के ताजमहल देखना चाहते थे, तो यह आपके लिए एक अच्छा अवसर है।
जेवर से लखनऊ की उड़ानें शुरू
जेवर हवाई अड्डे से लखनऊ के लिए उड़ानें शुरू हो गई हैं। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली-NCR, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड के यात्रियों को सुविधा देगा। फिलहाल, इसकी क्षमता सालाना 1.20 करोड़ यात्रियों की है। यहां एक ही रनवे और एक ही टर्मिनल है, जिसका इस्तेमाल घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय, दोनों उड़ानों के लिए किया जाएगा। हालांकि, आने वाले समय में इसका काफी विस्तार किया जाएगा। इसके 4 चरण के विस्तार के बाद यहां 5 रनवे हो जाएंगे और सालाना 20.25 करोड़ यात्री यहां से यात्रा कर पाएंगे। यह भारत के सबसे बड़े एविएशन हब में से एक बन जाएगा, जिससे आगरा के आसपास पर्यटन को और बढ़ावा मिलेगा।