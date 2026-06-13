15 जून से नोएडा हवाई अड्डे का आगाज: 12 उड़ानें, यात्रियों को लगेगा 490 रुपये शुल्क
जेवर में स्थित नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा इस सोमवार से यात्रियों के लिए अपने दरवाजे खोल देगा। शुरुआत में यहां से रोजाना 12 उड़ानें संचालित होंगी, और जुलाई तक इनकी संख्या बढ़कर लगभग 40 हो जाएगी। पहले दिन से ही मालवाहक (कार्गो) उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। इसी साल के अंत तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शुरू करने की योजना है। अगले हफ्ते इंडिगो और अकासा एयर इस नए एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली पहली एयरलाइंस होंगी। वहीं, एयर इंडिया ने अभी तक अपनी योजनाओं को सार्वजनिक नहीं किया है।
NIA घरेलू यात्रियों से लेगा 490 रुपये शुल्क
यह 11,200 करोड़ रुपये की परियोजना है, जिसमें एक रनवे और एक नया यात्री टर्मिनल शामिल है। इसका मुख्य लक्ष्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा को बढ़ावा देना है। नियामकों ने घरेलू यात्रियों के लिए 490 रुपये का उपयोगकर्ता शुल्क तय किया है। एयरपोर्ट को उम्मीद है कि पहले साल में 50 लाख यात्री यहां से यात्रा करेंगे, हालांकि ईंधन के बढ़ते दाम पूरे विमानन उद्योग के लिए एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। एयरपोर्ट के कार्यकारी उपाध्यक्ष क्रिस्टोफ श्नेलमैन्न ने बताया कि वे ज्युरिख एयरपोर्ट जैसे सुचारु संचालन पर ध्यान दे रहे हैं, और साथ ही स्थानीय डिजाइन का भी उपयोग कर रहे हैं ताकि यात्रियों को यहां अपनापन महसूस हो।