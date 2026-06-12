नोएडा हवाई अड्डे से 15 जून से 16 शहरों के लिए उड़ानें होंगी शुरू

हैदराबाद-नोएडा-अमृतसर के बीच रोजाना उड़ानें शुरू

15 जून 2026 से हैदराबाद, नोएडा और अमृतसर के बीच रोजाना उड़ानें शुरू हो जाएंगी। इसके ठीक अगले दिन, 16 जून को बेंगलुरु, नोएडा और जम्मू के बीच भी उड़ानें चालू होंगी। जुलाई महीने तक नवी मुंबई, श्रीनगर, जोधपुर और देहरादून जैसे कई और शहर इस लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। इसके साथ ही, बरेली के लिए हफ्ते में 4 दिन और किशनगढ़ के लिए बाकी 3 दिन उड़ानें उपलब्ध होंगी। इस नए एयरपोर्ट के शुरू होने से दिल्ली के मुख्य हवाई अड्डे पर यात्रियों की भीड़भाड़ काफी कम हो जाएगी।