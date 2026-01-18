नोएडा: कोहरे के कारण कार समेत पानी से भरे गड्ढे में गिरने से इंजीनियर की मौत

ग्रेटर नोएडा में घने कोहरे के बीच 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की शुक्रवार देर रात सेक्टर-150 के पास पानी से भरे 75 फीट गहरे गड्ढे में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना युवराज के गुरुग्राम से घर लौटते समय हुई थी। घने कोहरे के कारण उनकी कार नियंत्रण से बाहर हो गई और नाले की दीवार तोड़कर पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार में मृत युवराज को बाहर निकाला।

सूचना युवराज ने अपने पिता से फोन कर लगाई बचाने की गुहार युवराज के पिता राजकुमार मेहता ने बताया कि हादसे के बाद युवराज ने उन्हें फोन किया था। वह कह रहा था, "पिताजी, मैं पानी से भरे एक गहरे गड्ढे में गिर गया हूं। मैं डूब रहा हूं। कृपया आकर मुझे बचा लीजिए। मैं मरना नहीं चाहता।" इसके बाद उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया। इस पर नॉलेज पार्क पुलिस, अग्निशमन दल, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) टीमों ने बचाव अभियान शुरू किया।

देरी कोहरे के कारण बचाव अभियान में हुई देरी बचाव अभियान के दौरान युवराज को बीच-बीच में कार के ऊपर खड़े होकर टॉर्च से मदद के लिए संकेत देते देखा गया। हालांकि, अंधेरे और कोहरे के कारण दृश्यता कम थी। संकटकालीन कॉल के लगभग डेढ़ घंटे बाद गाजियाबाद से NDRF की एक टीम मौके पर पहुंची। ऐसे में करीब ढाई घंटे के बाद युवराज को कार समेत बाहर निकाला गया और अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

आरोप युवराज के पिता ने अधिकारियों पर लगाया लापरवाही का आरोप युवराज के पिता ने नोएडा प्रशासन पर नाले के पास बैरिकेडिंग या रिफ्लेक्टर जैसी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, "लोगों ने बार-बार इन सुरक्षा उपायों की मांग करने के बावजूद प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं की। इसके कारण बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं। उनका बेटा भी इसी लापरवाही का शिकार हुआ है।" इसी तरह, नॉलेज पार्क थानाप्रभारी सर्वेश सिंह ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है।

