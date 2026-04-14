नोएडा में कर्मचारी आंदोलन के बाद योगी सरकार ने 21 प्रतिशत न्यूनतम मजदूरी बढ़ाया

उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली से सटे नोएडा में कर्मचारियों के आंदोलन के बाद बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे राज्य की न्यूनतम मजदूरी में बदलाव किया है और इसे 10 से 21 प्रतिशत तक बढ़ाया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल से लागू होगा। मुख्यमंत्री योगी ने आंदोलन के बाद मामले की जांच के लिए एक समिति बनाई थी, जिसकी सिफारिश पर न्यूनतम वेतन बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

वेतन नोएडा और गाजियाबाद में सबसे अधिक वेतन बढ़ोतरी वेतन बढ़ोतरी को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें नोएडा और गाजियाबाद, अन्य नगर निगम वाले जनपद और अन्य जिले शामिल हैं। नोएडा-गाजियाबाद में श्रमिकों की अंतरिम देय मजदूरी (मूल वेतन और मंहगाई भत्ता समेत) 21 प्रतिशत बढ़ाया गया है, जो सबसे अधिक है। अब यहां अकुशल श्रमिकों को 13,690 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,868 रुपये मिलेंगे, जो पहले क्रमश: 11,313 रुपये, 12,445 रुपये और 13,940 रुपये थी।

मजदूरी अन्य जिलों के मजदूरों को कितना मिलेगा वेतन? अन्य नगर निगम वाले जनपदों में अकुशल श्रमिकों को 13,006 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 14,306 रुपये और अर्धकुशल श्रमिकों को16,025 रुपये दिए जाएंगे। अन्य जनपदों में अकुशल श्रमिकों को 12,356 रुपये, अर्धकुशल श्रमिकों को 13,591 रुपये और कुशल श्रमिकों को 15,224 रुपये दिए जाएंगे। नगर निगम वाले जनपद और अन्य जनपदों में अभी तक श्रमिकों को क्रमश: 11,313 रुपये, 12,445 रुपये और 13,945 रुपये मिलता है।

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ट्विटर पोस्ट वेतन को लेकर आदेश जारी #BREAKING: मज़दूरों के आंदोलन के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में न्यूनतम मज़दूरी में बदलाव किया है। नोएडा और गाज़ियाबाद में, अकुशल मज़दूरों की मासिक मज़दूरी ₹11,313 से बढ़ाकर ₹13,690 कर दी गई है यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। इसके साथ ही, अर्ध-कुशल और कुशल मज़दूरों… pic.twitter.com/3Qch4lpdYJ — IANS Hindi (@IANSKhabar) April 14, 2026

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मांग 20,000 रुपये वेतन बढ़ाने की खबरें फर्जी कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सोशल मीडिया पर खबर आई थी कि सरकार ने सभी कर्मचारियों का वेतन 20,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, जिसे सरकार ने फर्जी बताया है। सरकार का कहना है कि श्रमिक और उद्योग के बीच संतुलन बनाकर फैसला लिया गया है और न्यूनतम वेतन में अंतरिम बढ़ोतरी की गई है। बताया जा रहा है कि श्रम संहिता लागू होने के बाद इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है।