नोएडा में भारतीय किसान परिषद का पैदल मार्च, क्या है कारण?

प्रदर्शन

ठेकेदारों पर मनमानी आपूर्ति का आरोप

परिषद के अध्यक्ष सुखबीर शिलाफ ने बताया कि जिले में रहने वाले लोगों को बिजली विभाग से आपूर्ति मिलनी चाहिए, लेकिन अभी भी डूब क्षेत्र के अधिकतर लोगों को बिजली नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार मनमानी आपूर्ति कर रहे हैं और लोगों से भारी कीमत ली जा रही है। सुखबीर ने बताया कि विभाग को 8 फरवरी तक का अल्टीमेटम दिया गया था, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई। अब प्रदर्शन किया जा रहा है।