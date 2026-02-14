नोएडा: सड़क किनारे खड़ी कार से मिले युवक-युवती के शव, आत्महत्या की आशंका

गोली

दोनों शवों पर गोलिया के निशान, आत्महत्या का शक

यह घटना नोएडा के सेक्टर 39 की है। कार में मौजूद दोनों शवों पर गोलियों के निशान है और लड़के के हाथ में पिस्टल थी। इस आधार पर संभावना जताई जा रही है कि दोनों ने आत्महत्या की है। पहले युवक ने युवती को गोली मारी फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि युवक का नाम सुमित है, जो दिल्ली के त्रिलोकपुरी का रहने वाला है। वहीं, युवती नोएडा सेक्टर 58 की निवासी है।