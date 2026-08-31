दिल्ली में अब अक्षरधाम से सीधे पहुंच सकेंगे जेवर हवाई अड्डा, 4000 करोड़ का एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंजूर

इस परियोजना पर 4,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। इसमें 6 मुख्य लेन होंगी, जबकि प्रवेश बिंदुओं पर 8 लेन की व्यवस्था रहेगी, जिससे गाड़ियों की आवाजाही लगातार आसान बनी रहे। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण और रखरखाव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) संभालेगा। NHAI मिट्टी की मजबूती जांचने के लिए कड़ी सॉइल टेस्टिंग भी करेगा। पहले यमुना के किनारे से गुजरने वाले इस मार्ग को बाढ़ के खतरे को देखते हुए बदल दिया गया था। अब यह मार्ग NCR के कई बड़े हाईवे से आसानी से जुड़ जाएगा, जिससे मयूर विहार, कालिंदी कुंज और फरीदाबाद जैसे इलाकों के लोग बिना किसी दिक्कत के हवाई अड्डा पहुंच सकेंगे।