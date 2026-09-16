नोएडा: ऑनलाइन दोस्त निकली शादीशुदा, बीटेक छात्र से ठगे 50 लाख रुपये
नोएडा में एक 22 साल का बीटेक छात्र एक सोशल लाइव-स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर मिली एक महिला के करीब आया और उसके चक्कर में 50 लाख रुपये गंवा बैठा। दोनों दोस्त बन गए। बाद में जून 2025 में वह महिला उससे मिलने भी आई।
उसने शादी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन यह नहीं बताया कि वह पहले से शादीशुदा है। सच्चाई सामने आने पर छात्र गहरे डिप्रेशन में चला गया, लेकिन फिर भी उसने उस महिला पर 50 लाख रुपये खर्च कर दिए।
कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुई FIR
जब शुरुआत में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो छात्र के परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार 12 सितंबर को FIR दर्ज की गई। अब महिला, उसकी बहन और उसके पति पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है।
इतना सब होने के बाद भी, महिला ने कथित तौर पर इस मामले को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये और मांगे। बताया जा रहा है कि वह महिला मुंबई की रहने वाली है और पुलिस मामले की जाच कर रही है।