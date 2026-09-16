नोएडा: ऑनलाइन दोस्त निकली शादीशुदा, बीटेक छात्र से ठगे 50 लाख रुपये

जब शुरुआत में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो छात्र के परिवार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार 12 सितंबर को FIR दर्ज की गई। अब महिला, उसकी बहन और उसके पति पर धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश रचने का आरोप लगा है।

इतना सब होने के बाद भी, महिला ने कथित तौर पर इस मामले को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपये और मांगे। बताया जा रहा है कि वह महिला मुंबई की रहने वाली है और पुलिस मामले की जाच कर रही है।