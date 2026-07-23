पुणे को बड़ी राहत: पानी की कटौती का फैसला टला, जलाशय 70 प्रतिशत तक लबालब
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पुणे के लिए अच्छी खबर है। फिलहाल शहर में पानी की कोई कटौती नहीं होगी। अच्छी बारिश के चलते सभी 6 मुख्य जलाशय- खडकवासला, वारसगांव, पानशेत, तेमघर, पावना और मुल्शी पानी से लबालब हैं। इनमें से ज्यादातर जलाशयों में 70 प्रतिशत से ज्यादा पानी जमा हो चुका है।
मेयर मंजूषा नागपुरे ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि पानी की सप्लाई सामान्य बनी हुई है और PMC की टीम इस पर लगातार नजर रख रही है।
PMC ने पानी की कटौती का फैसला रोक दिया
PMC ने पहले 15 जून से हर हफ्ते पानी की कटौती करने का फैसला किया था। यह फैसला 'अल नीनो' के प्रभाव और कम बारिश की आशंका के चलते लिया गया था। लेकिन 'आषाढ़ी वारी पालखी' उत्सव के दौरान व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है।
मुठा और भीमा नदियों का जलस्तर भी सामान्य बना हुआ है, इसलिए अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पानी की कमी की कोई चिंता नहीं है।