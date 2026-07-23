पुणे को बड़ी राहत: पानी की कटौती का फैसला टला, जलाशय 70 प्रतिशत तक लबालब

PMC ने पहले 15 जून से हर हफ्ते पानी की कटौती करने का फैसला किया था। यह फैसला 'अल नीनो' के प्रभाव और कम बारिश की आशंका के चलते लिया गया था। लेकिन 'आषाढ़ी वारी पालखी' उत्सव के दौरान व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए, इस फैसले को फिलहाल टाल दिया गया है।

मुठा और भीमा नदियों का जलस्तर भी सामान्य बना हुआ है, इसलिए अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल पानी की कमी की कोई चिंता नहीं है।