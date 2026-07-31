प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर फरीदाबाद की महिला पर हुई FIR

जानबूझकर अपमान करने, समाज में अशांति फैलाने वाले बयान देने और मानहानि के आरोपों में भारतीय न्याय संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत यह FIR दर्ज की गई है। चूंकि यह घटना दिल्ली में हुई थी, इसलिए नोएडा पुलिस ने मामले को आगे की जांच के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन को सौंप दिया है।