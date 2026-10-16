अंतरराष्ट्रीय उथल-पुथल बेअसर के बीच पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर, जानें आपके शहर का ताजा भाव
आज पेट्रोल पंप पर जाने वालों के लिए राहत की खबर है। देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
बात करें मुंबई की, तो यहां पेट्रोल 111.21 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। बीते दिनों अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार में कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, लेकिन सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल दाम स्थिर रखे हैं।
दिल्ली: पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये पर स्थिर
राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 96.72 रुपये और डीजल 89.62 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। देश के अन्य बड़े शहरों में भी दाम ऐसे ही बने हुए हैं।
दुनिया के तेल बाजारों की बात करें, तो मध्य पूर्व में चल रहे तनाव और अमेरिका की नीतियों को लेकर हो रही चर्चाओं की वजह से बाजार काफी अस्थिर हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने भले ही अतिरिक्त डीजल का स्टॉक जारी किया हो, लेकिन फिलहाल इसका असर भारतीय तेल बाजार पर नहीं दिखा है।
ऐसे में अगर आप इस हफ्ते अपनी गाड़ी में तेल भरवाने जा रहे हैं, तो कम से कम आज के लिए कीमतों में अचानक उछाल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।