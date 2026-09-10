NLSIU बेंगलुरु में CJI की मौजूदगी पर बवाल, टला दीक्षांत समारोह; जानें अब कब होगा

9 सितंबर को हुई परिषद की बैठकों में इस नई तारीख को मंजूरी मिली। इन बैठकों की अध्यक्षता CJI कांत ने की, जो NLSIU के कुलाधिपति भी हैं। स्नातक अपनी डिग्री व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

इस बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही सामने आएगी। NLSIU ने यह भी साफ किया है कि 12 सितंबर को सर्टिफिकेट और मेडल नहीं बांटे जाएंगे, और पहले दिए गए सभी निर्देश अब लागू नहीं होंगे।

अगर किसी छात्र को जरूरी दस्तावेजों (जैसे वीजा के लिए) की तुरंत जरूरत है, तो वे रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी।