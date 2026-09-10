NLSIU बेंगलुरु में CJI की मौजूदगी पर बवाल, टला दीक्षांत समारोह; जानें अब कब होगा
NLSIU बेंगलुरु ने अपना 34वां दीक्षांत समारोह 17 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। यह फैसला भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा की उपस्थिति को लेकर छात्रों और पूर्व छात्रों के विरोध के बाद लिया गया। पहले यह कार्यक्रम 12 सितंबर को होना था, लेकिन विरोध बढ़ने के कारण इसे रद्द कर दिया गया था।
NLSIU ने 17 अक्टूबर की तारीख को मंजूरी दी
9 सितंबर को हुई परिषद की बैठकों में इस नई तारीख को मंजूरी मिली। इन बैठकों की अध्यक्षता CJI कांत ने की, जो NLSIU के कुलाधिपति भी हैं। स्नातक अपनी डिग्री व्यक्तिगत रूप से या अनुपस्थिति में प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।
इस बारे में विस्तृत जानकारी जल्द ही सामने आएगी। NLSIU ने यह भी साफ किया है कि 12 सितंबर को सर्टिफिकेट और मेडल नहीं बांटे जाएंगे, और पहले दिए गए सभी निर्देश अब लागू नहीं होंगे।
अगर किसी छात्र को जरूरी दस्तावेजों (जैसे वीजा के लिए) की तुरंत जरूरत है, तो वे रजिस्ट्रार के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी एक आधिकारिक अधिसूचना में दी जाएगी।