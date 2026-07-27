पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने से मेरा कोई लेना-देना नहीं- नितिन गडकरी

इस महीने की शुरुआत में टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी ने कहा था कि उनके बेटों की इथेनॉल कारोबार में हिस्सेदारी 0.5 प्रतिशत से भी कम है और उनका इससे कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है।

उन्होंने बताया कि उनकी बेटों की कंपनियों पर करीब 1,600 करोड़ रुपये का कर्ज है।

गडकरी ने इथेनॉल योजना से निजी फायदा होने के सभी आरोपों को बेबुनियाद और गलत जानकारी पर आधारित बताया है।