भारत में 50 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग समय से पीछे, गडकरी ने मुंबई-गोवा उद्घाटन से बनाई दूरी
भारत में राजमार्ग निर्माण कार्य में बड़ी चुनौतियां सामने आ रही हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया है कि देश में इस समय बन रहे 1,191 राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट्स में से 629 तय समय से पीछे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुल 1,191 चालू प्रोजेक्ट्स में से आधे से ज्यादा यानि 629 प्रोजेक्ट्स अपने तय समय पर पूरे नहीं हो पाए हैं।
गडकरी ने मुंबई-गोवा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन समारोह में जाने से किया इनकार
गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे के विस्तार में हो रही धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में वे शामिल नहीं होंगे। 440 किलोमीटर लंबा यह रास्ता लंबे समय से खराब रहा है। इस पर चल रहे मरम्मत के काम और ट्रैफिक मोड़ने (डायवर्जन) की वजह से यात्रियों को अक्सर गड्ढों और भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। गडकरी ने बताया कि अगले महीने वे खुद इस हाईवे का दौरा करेंगे। उनका मकसद यह देखना है कि क्या अब यात्रियों के लिए यह सफर आसान और सुविधाजनक बन पाया है या नहीं।