भारत में 50 प्रतिशत से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग समय से पीछे, गडकरी ने मुंबई-गोवा उद्घाटन से बनाई दूरी

गडकरी ने मुंबई-गोवा हाईवे के विस्तार में हो रही धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ कहा है कि इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन समारोह में वे शामिल नहीं होंगे। 440 किलोमीटर लंबा यह रास्ता लंबे समय से खराब रहा है। इस पर चल रहे मरम्मत के काम और ट्रैफिक मोड़ने (डायवर्जन) की वजह से यात्रियों को अक्सर गड्ढों और भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। गडकरी ने बताया कि अगले महीने वे खुद इस हाईवे का दौरा करेंगे। उनका मकसद यह देखना है कि क्या अब यात्रियों के लिए यह सफर आसान और सुविधाजनक बन पाया है या नहीं।