पूर्वोत्तर में 61,500 करोड़ रुपये की हाईवे क्रांति, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान

गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से सिलिगुड़ी तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना है, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर और भी सुगम हो जाएगा। जराबात-बरपानी रोड जैसे प्रमुख सुधारों से यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर 66 किलोमीटर रह जाएगी और सफर का समय भी एक घंटे का हो जाएगा। एक अन्य खंड शिलांग को सिलचर से जोड़ेगा, जिससे दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी आधा रह जाएगा। असम में भी सड़कों के विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है, जहां पहले से ही 265 सड़क प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है।