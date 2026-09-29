पूर्वोत्तर में 61,500 करोड़ रुपये की हाईवे क्रांति, नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान
भारत के उत्तर-पूर्व में सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक 630 किलोमीटर लंबे हाईवे कॉरिडोर की घोषणा की है, जो सिलिगुड़ी (पश्चिम बंगाल), गुवाहाटी (असम) और शिलांग (मेघालय) को आपस में जोड़ेगा। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 61,500 करोड़ रुपये है। इस कॉरिडोर से पूरे क्षेत्र में आवाजाही पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगी। इसका पहला चरण सिलिगुड़ी से गुवाहाटी तक 400 किलोमीटर का होगा, जिस पर 30,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
गोरखपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे और असम प्रोजेक्ट्स
गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) से सिलिगुड़ी तक एक नया एक्सप्रेसवे बनाने की भी योजना है, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य का सफर और भी सुगम हो जाएगा। जराबात-बरपानी रोड जैसे प्रमुख सुधारों से यात्रा की दूरी 100 किलोमीटर से घटकर 66 किलोमीटर रह जाएगी और सफर का समय भी एक घंटे का हो जाएगा। एक अन्य खंड शिलांग को सिलचर से जोड़ेगा, जिससे दूरी 65 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा का समय भी आधा रह जाएगा। असम में भी सड़कों के विकास को लेकर तेजी से काम हो रहा है, जहां पहले से ही 265 सड़क प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है।