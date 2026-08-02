काशी-विंध्य बनेगा 600 अरब डॉलर का आर्थिक जोन, नीति आयोग ने बनाई अहम योजना

लाहिड़ी ने बताया कि असली तरक्की सिर्फ आंकड़ों में नहीं दिखती, बल्कि जल संरक्षण, प्रमुख उद्योगों, शिक्षा और पोषण जैसे अहम पहलुओं पर ध्यान देने से होती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे टीबी की निगरानी कार्यक्रम की तर्ज पर ही एनीमिया के लिए भी एक निगरानी कार्यक्रम शुरू करें।

ग्रामीण विकास के कामों पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार ने अपडेट दिया। लाहिड़ी ने विभागों के बीच बेहतर तालमेल पर भी जोर दिया, ताकि सभी लक्ष्य पूरे हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंच सके। इस बैठक में मंडल आयुक्त एस राजलिंगम और DM सत्येंद्र कुमार जैसे कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे।