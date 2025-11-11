निठारी हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम लंबित मामले में सुरेंद्र कोली को बरी किया

याचिका कोली ने इस साल दायर की थी याचिका बार एंड बेंच के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2011 में 15 वर्षीय लड़की की हत्या के मामले में कोली की दोषसिद्धी को बरकरार रखा था। हालांकि, इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उसे शेष 12 मामलों में बरी किए जाने के बाद उसने इस साल फिर सुधारात्मक याचिका दायर की। कोर्ट ने 7 अक्टूबर को कोली की सुधारात्मक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि दोषसिद्धि केवल एक बयान और रसोई के चाकू की बरामदगी के आधार पर की गई थी।

हत्या क्या है निठारी हत्याकांड? दिसंबर 2006 में नोएडा के निठारी गांव में एक घर के पास नाले में कई कंकाल मिले, जिसका मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर था और कोली उसका घरेलू नौकर था। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोली को हत्या, अपहरण, बलात्कार और सबूत नष्ट करने, जबकि पंढेर पर अनैतिक तस्करी का आरोप लगाया गया। कोली को हत्या-बलात्कार समेत 10 से अधिक मामलों में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई गई थी।