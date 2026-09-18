निठारी कांड के मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोली ने हरिद्वार में फांसी लगाकर जान दी

पुलिस ने बताया कि सप्त ऋषि पुलिस चौकी को सूचना मिली थी की लालमाता मंदिर के सामने चाय की दुकान में किसी ने फांसी लगा ली है।

पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक की पहचान सुरेंद्र कोली के रूप में हुई, जो मंगरुखाल, भिकियासेड़ का निवासी है।

शहर कोतवाल कुंदन सिंह राणा ने बताया कि कोली कुछ महीनों से हरिद्वार में किराए पर चाय का खोखा चला रहा था।

दुकान से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।