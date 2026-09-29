भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पूर्व वित्त सचिव के खिलाफ मानहानि का मुकदमा, क्या है मामला?

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग पर 2 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुबे ने गर्ग पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है।

दुबे और गर्ग के बीच विवाद की शुरुआत GDP आंकड़ों को लेकर हुई थी। गर्ग ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही की 7.8 प्रतिशत GDP वृद्धि और सरकार की आंकड़ों की व्याख्या पर सवाल उठाए थे।

दुबे ने इसका विरोध करते हुए गर्ग के वित्त मंत्रालय से हटाए जाने पर सवाल उठाए। विवाद तब व्यक्तिगत हो गया, जब गर्ग ने 2018 में दुबे से मुलाकात और LIC से जुड़े मामले में हस्तक्षेप का अनुरोध किए जाने का दावा किया।

दुबे ने आरोपों को खारिज कर 21 सितंबर को कानूनी नोटिस भेजकर माफी, आरोप वापस लेने और संबंधित सामग्री हटाने की मांग की थी।

दुबे ने गर्ग के दावे को खारिज करते हुए सवाल किया कि क्या दोनों की कभी व्यक्तिगत या फोन पर बातचीत हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि वह कभी वित्त मंत्रालय में गर्ग के कार्यालय नहीं गए।