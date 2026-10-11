स्टारलिंक विवाद: मस्क के रिलायंस दबाव दावे पर सांसद ने क्यों किया पलटवार?

भले ही स्टारलिंक को साल 2025 में कई अहम लाइसेंस मिल गए थे, लेकिन अब भी वह कई कानूनी पेचीदगियों में उलझा है। इसका सबसे बड़ा मुद्दा स्पेक्ट्रम आवंटन को लेकर है। जियो चाहता है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी हो, जबकि स्टारलिंक और दूसरे अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी इसे प्रशासनिक आवंटन के जरिए चाहते हैं। भारत भी सुरक्षा कारणों से स्थानीय डाटा गेटवे और निगरानी उपकरण लगाने पर जोर देता है। इसके अलावा, शील मोहोनोत नाम के विशेषज्ञ ने चिंता जताई है कि स्टारलिंक की कीमतें भारत के हिसाब से काफी ज्यादा हो सकती हैं। उनका कहना है कि रवांडा, जहां स्टारलिंक की सेवा सबसे सस्ती है, वहां भी इसकी कीमत 27 डॉलर प्रति माह है। भारत में इंटरनेट काफी सस्ता है, ऐसे में यह कीमत लोगों के लिए महंगी साबित हो सकती है।