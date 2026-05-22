सोनीपत खेल विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा, डूबने से 20 वर्षीय छात्र की मौत
सोनीपत की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। यहां क्रिकेट में पीजी डिप्लोमा कर रहे 20 साल के छात्र निशांत गौतम की डूबने से मौत हो गई। यह घटना रात करीब 8:30 बजे की है, जब निशांत कैंपस पूल के गहरे हिस्से में तैर रहे थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
कैंपस पूल की प्रक्रियाओं की जांच जारी
अब अधिकारी इस पूरे मामले की गहन जांच कर रहे हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पूल में सुरक्षा के सही इंतजाम थे या नहीं। वे CCTV फुटेज भी खंगाल रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हादसे के वक्त वहां कोई लाइफगार्ड या यूनिवर्सिटी का स्टाफ मौजूद था या नहीं।
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस घटना की जानकारी यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों तक पहुंचने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से बचाव कार्य में भी देरी हो सकती है। फिलहाल, पूल को फॉरेंसिक जांच के लिए सील कर दिया गया है और निशांत के शव का पोस्टमार्टम किया जा रहा है।